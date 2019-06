TMW - D.Della Valle: "Non l'offerta migliore per noi, ma per la Fiorentina sì"

Fonte: Dal nostro inviato, Giulio Falciai

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Fiorentina l'abbiamo data a una persona che, tra tutte quelli che ci hanno cercato, ritenevamo la più qualificata. Non è l'offerta migliore per noi, ma è l'offerta migliore per la Fiorentina". Così Diego Della Valle, subito dopo il closing, ha commentato la vendita della Fiorentina a Rocco Commisso, da oggi nuovo proprietario del club. "Ci auguriamo . prosegue - che faccia buone cose, come secondo me le farà. Lasciamo Firenze senza drammi, convinti di aver fatto il meglio possibile, seppur con alti e bassi. Ci siamo divertiti molto e siamo innamorati di Firenze. Adesso che parlino le persone che si occuperanno di Fiorentina e spero facciano il meglio possibile".

Sugli alti e bassi coi tifosi della Fiorentina, queste le parole di Diego Della Valle: "Io i tifosi li divido in due categoria, in veri tifosi e nei cazzari. Va via una società supersolida e arriva una società altrettanto solida. Agli altri non voglio nemmeno parlare: saluto Firenze. Grazie e ci vediamo".