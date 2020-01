TMW - Da Dimarco alla ricerca di un 9: il punto sul gennaio dell'Hellas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona muove le pedine in vista del mercato di gennaio. Che non sarà facile, perché quello di Ivan Juric è un meccanismo costruito ad hoc, dove ogni ingranaggio sta funzionando a dovere. Una formazione, quella progettata da Setti e D'Amico, che sta rendendo al meglio, e per questo riparare e migliorare senza alterare gli equilibri non sarà semplice.

Al lavoro sulle seconde linee Così la società scaligera lavora sul miglioramento delle seconde linee, per avere in pratica giocatori dello stesso livello dei titolari, ricambi pronti per giocare dall'inizio. Il nome di Federico Dimarco dell'Inter calza a pennello: contatti in corso, ci sarebbe l'apertura da parte del club nerazzurro e del calciatore, l'accelerata arriverà quando uscirà Luigi Vitale nel ruolo, probabilmente verso la Serie B. In uscita ci sono anche Gennaro Tutino (di proprietà del Napoli) e Lubomir Tupta: andranno a giocare in cadetteria.

Un 9... Titolare? Non è da escludere, poi, movimento in attacco. Il presidente Setti sta cercando insieme alla dirigenza un nome pesante davanti. Un prestito importante anche a livello d'ingaggio, la rosa dei nomi per adesso è al vaglio della proprietà. Questo potrebbe essere l'unico ritocco dell'undici tipo per Ivan Juric, perché se la difesa è la quinta migliore del campionato con 20 subiti, lo stesso non si può dire dell'attacco a 17 fatti, gli stessi del Genoa ultimo.