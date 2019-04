© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il valzer dei direttori sportivi. E' il primo ad andare in scena, come sempre. Primi capisaldi dei progetti che saranno, che verranno. Pedine che si muovono, il domino sta partendo da Roma: Gianluca Petrachi dal Torino ai giallorossi, i granata dovrebbero promuovere Massimo Bava e affiancarli magari un direttore generale d'esperienza. Tra le ipotesi, sempre più calde, c'è Riccardo Pecini ora a Empoli, l'alternativa sarebbe Daniele Pradè dell'Udinese. E gli azzurri? Potrebbe cambiare anche il direttore sportivo: Pietro Accardi ha un estimatore in Pantaleo Corvino che potrebbe lavorare al suo fianco a Firenze, con Carlos Freitas al passo d'addio. In Toscana, a Empoli, potrebbe andare Riccardo Bigon dal Bologna, perché ai rossoblù dovrebbe andare Ricky Massara dalla Roma. Magari con Walter Sabatini, per chiudere il cerchio da dove siamo partiti.