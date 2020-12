tmw Dal caso Juve-Napoli al tema diritti tv: a Firenze previsto summit tra Agnelli e De Laurentiis

Juventus e Napoli a confronto, con i loro principali esponenti. Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, secondo quanto raccolto da TMW, si incontreranno in queste ore in un albergo del centro di Firenze. Argomenti di discussione? Molteplici. Partendo ovviamente dagli strascichi del match da giocare nei prossimi mesi dopo la revoca del 3-0 a tavolino: una data utile in cui disputare l’incontro, ma anche un confronto sul protocollo. La Juve, va detto, non è mai andata contro gli azzurri, ma ha sempre portato avanti la preminenza dello stesso approvato da tutti i club. Ci sarà spazio forse anche per affrontare il tema dei diritti televisivi, difficilmente invece quello legato al calciomercato: entrambe le società hanno infatti protagonisti predisposti alla parte sportiva che non saranno presenti in questa due giorni di incontri.