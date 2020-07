tmw Dalla Juve agli 0': Arthur si infuria e chiede al Barça la risoluzione immediata del contratto

Arrivano ulteriori dettagli sulla rottura, ormai totale, tra Arthur e il Barcellona. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista brasiliano in queste ore sarebbe arrivato a chiedere addirittura l'interruzione immediata del contratto che lo lega ai blaugrana fino al termine delle competizioni ufficiali del 2019-2020 (la Champions League, in questo caso specifico).

L'ex Gremio, come raccontatovi in serata proprio su queste colonne , si è sentito non solo tradito da mister Quique Setién (zero minuti in campo dopo la firma coi bianconeri), ma anche totalmente scaricato dal club catalano, che lo avrebbe spinto - fanno sapere fonti a lui vicinissime - ad accettare a tutti i costi l'offerta della Juventus rinunciando al suo sogno di prendersi una rivincita tra le mura del Camp Nou.

Dal canto suo, il classe '96 avrebbe giocato più che volentieri la Champions coi suoi compagni di squadra, già a partire dalla sfida col Napoli dell'8 agosto, ma il netto cambiamento di trattamento ricevuto fin dal momento del suo ritorno da Torino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Arthur ha scelto così di farsi da parte, non solo restando in Brasile senza presentarsi ai test del Coronavirus previsti per la ripresa, ma chiedendo addirittura la cessazione del suo accordo a poche settimane dalla sua scadenza.