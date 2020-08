tmw Dalla Romania all'Italia? La Serie A stregata dal talento del 2000 Mihaila

I paragoni si sprecano in Romania e, garantiscono gli addetti ai lavori, il talento di Valentin Mihaila è di quelli puri. Un diamante grezzo, il 2000 di Finta, che gioca all'Universitatea Craiova in patria. Esterno sinistro di piede destro, è un perno della Romania Under 21 e tra i pro ha già oltre sessanta presenze con doppia cifra sia per gol che per assist.

Chiamate dall'Italia Un talento, quello di Mihaila, che sta attirando le attenzioni di molti. Sirene anche all'estero, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe un profilo valutato da più squadre anche nella massima Serie, garantiscono in Romania. Nomi al momento top secret, ma sulla scrivania del Craiova sono pronte ad arrivare le prime proposte concrete.