tmw Daniel Carrico, difensore del Wuhan Zall: "Porte chiuse? In Europa bisogna fermare tutto"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TMW, il nuovo difensore del Wuhan Zall FC, Daniel Carriço, ha commentato così la possibile sospensione totale del calcio europeo a causa dell'emergenza Coronavirus: "È fondamentale contenere in ogni modo possibile la propagazione del virus, senza permettergli di continuare a diffondersi ovunque. Sospendere le partite, quindi, è sicuramente la soluzione migliore: pensate a quante migliaia di persone si ritrovano negli stadi ogni domenica. O alla salute degli stessi giocatori e di tutto lo staff in campo".

Le porte chiuse non sono sufficienti?

"Le porte chiuse aiutano, ma è chiaro che fermare tutto è ancora più efficace. Capisco che non sia facile, soprattutto a livello internazionale, ma in Europa bisogna capire che vanno prese tutte le misure necessarie per far sì che sia sempre meno la gente che si infetta. La salute pubblica deve venire prima del calcio e di qualsiasi altra cosa".