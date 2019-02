TMW - De Laurentiis: "Conti in equilibrio? Solo se vinciamo in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina, a poche ore dal fischio d'inizio di Zurigo-Napoli, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis - dopo aver annunciato la partenza di Marek Hamsik - s'è soffermato sugli obiettivi per la seconda parte di stagione: "L'Europa League ha acquistato più spessore e importanza. Questi sorteggi, che sono il più grande errore che la Champions possa fare, non rendono sempre giustizia e noi vediamo delle squadre molto importanti alloggiare scomodamente in Europa League. Diventa così un torneo molto più importante. La UEFA ha capito che non poteva solo massimizzare il ritorno economico per la Champions e ha cercato di ritoccare anche l'Europa League. Se dovessimo arrivare a vincerla i conti potrebbero tornare in equilibrio".