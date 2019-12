TMW - De Roon: "Qualificazione? Tanta roba. Poi siamo stati fortunati..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, ha parlato della qualificazione guadagnata contro lo Shakhtar Donetsk. "Siamo tutti felici, abbiamo fatto tanta roba. Abbiamo scritto la storia, bisogna fare i complimenti a tutti, società, tifosi. Che posso dire? Abbiamo giocato una grande gara, il secondo tempo contro il City, poi con lo Zagabria, infine questa partita. Siamo stati anche fortunati nei risultati con Shakhtar e Zagabria, ma per come abbiamo giocato senza Zapata e Ilicic, fondamentali per noi... Ho visto un'Atalanta che merita tutti i complimenti. Il secondo tempo con il City ha dato fiducia in più, abbiamo capito che potevamo dire la nostra in Champions. Sono state tre grandi partite".