L'ex tecnico della Juventus, Luigi Delneri, ha parlato del mondo in casa Juventus, partendo dalla situazione di Paratici, unico dirigente di mercato rimasto dai suoi tempi in bianconero. "Fabio sa il fatto suo, ha dimostrato di conoscere il calcio, poi è tutto opinabile. È un po' in difficoltà perché la Juventus deve vincere sempre tutto, alle volte non si riesce. La Juve era in grande spolvero contro l'Inter, prima dello stop, ora il Napoli sembrava più motivato e ha concesso poco. Ma ha campioni e gente che fa calcio da una vita".

Maurizio Sarri è sulla graticola.

"Il problema di fondo è che non si sa come vivere. Se vince ma non convince, ha vinto male. Per giocare bene serve tempo, ma rischi di non vincere".

Contano i risultati.

"Alle volte nemmeno quelli. Non puoi sempre giocare 90 minuti nella metà campo avversaria. La Juve vuole vincere la Champions, è costruita per quello".