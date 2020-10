tmw Destro-Genoa, nuova vita. Il ds Faggiano: "Vuole dimostrare ancora tanto"

"Se è qui è perché la società lo ha conosciuto anche come uomo". Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, parla così di Mattia Destro: "Vuole dimostrare che è ancora il Mattia Destro che conoscevamo tutti. Già contro il Crotone si è fatto trovare pronto. Purtroppo non si è allenato per più di venti giorni”.

La sua presenza, considerato che lo conosce da Siena, è un’arma in più?

“Lo spero. Per me e per lui”.