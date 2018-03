TMW - Dg Dinamo Kiev: "Immobile fenomeno. Da noi tanti giovani talenti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dg della Dinamo Kiev Rezo Chokhonelidze, intervistato da TMW, ha parlato così della Lazio in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "La Lazio è nel complesso un'ottima squadra, ha tanti buoni giocatori, ma Immobile è un fenomeno vero. Quest'anno ha già segnato 24 reti in campionato e dovremo quindi tenerlo d'occhio dal primo all'ultimo minuto del match. Dinamo Kiev? La gara di stasera sarà importantissima per la crescita dei nostri giovani talenti. Questa società punta molto sul settore giovanile e sulla linea verde, contro i biancocelesti in tanti avranno un'occasione speciale per farsi conoscere e notare. Sarà una grande notte per noi".

