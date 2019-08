TMW - Dietrofront Simeone: Cagliari ora avanti alla Samp. Decide il Cholito

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo che in mattinata sembrava che la Sampdoria avesse in pugno Giovanni Simeone , con il giocatore che aveva praticamente accettato l'offerta dei blucerchiati, negli ultimi minuti si è riaperto tutto e la destinazione dell'argentino potrebbe cambiare: il Cagliari ha infatti deciso di inserirsi prepotentemente offrendo un milione in più rispetto a quanto aveva messo sul piatto la Samp alla Fiorentina e anche lo stesso giocatore che fino a poco fa aveva una sola offerta concreta, ha messo nuovamente tutto in discussione.

La decisione finale spetterà a Simeone e al momento sembra che il Cholito sia propenso ad accettare la proposta dei sardi, in attesa della scelta definitiva che sbloccherebbe tutto.