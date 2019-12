© foto di PhotoViews

Nella lunga intervista rilasciata a TMW, Nenad Bjelica analizza il girone di Champions League appena concluso, sottolineando però come la sua squadra non sia a livello delle altre per una questione economica. "C'è un solco fra noi e le altre squadre. Budget, qualità, giocatori. La differenza poi sta in campo, ne abbiamo vista tanta. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Se guardiamo le prime sedici d'Europa noi non c'entriamo nulla. Dobbiamo essere sinceri, in Champions non c'è niente da fare per noi. Siamo troppo piccoli, il nostro budget non si può comparare con nessuno. Noi possiamo fare benissimo in Europa League, volevamo almeno quello. Noi e l'Atalanta abbiamo meritato di più dello Shakhtar, gli ucraini hanno vinto una sola partita, a San Siro, all'ultimo minuto e con molta fortuna".

