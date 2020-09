tmw Domani è il giorno di Kolarov all'Inter: Lucci e il serbo attesi a Milano

Domani è il giorno di Aleksandar Kolarov all'Inter. Ci siamo: il serbo è il colpo voluto e cercato da Antonio Conte per la difesa. Esperienza e qualità, domani il giocatore è atteso a Milano in arrivo da Belgrado. Con lui anche Alessandro Lucci. La prima giornata milanese, fatta di test medici e primi approcci con l'Inter. Sta per iniziare la nuova storia della carriera di Kolarov, pronto a lasciare la Roma per sposare il nerazzurro di Conte.