TMW - Dossena: "Scudetto? Juve inarrestabile. Se sbagli 2 gare, sei fuori"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW prima di Napoli-Liverpool, il doppio ex Andrea Dossena ha parlato anche della corsa Scudetto, con la Juventus già protagonista assoluta dopo appena sette giornate: "È molto complicato per il Napoli stare dietro ai bianconeri. La Juventus in Italia non si ferma mai. Basta perdere due partite per uscire dalla sua scia. Il discorso vale per il Napoli, così come per tutte le altre pretendenti".