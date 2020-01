TMW - Ds Lecce: "Condizionati dagli episodi. Ora concludiamo il mercato"

Fonte: Dall'inviato Luca Chiarini

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha commentato in zona mista il match perso in casa dell’Hellas Verona, soffermandosi anche sul discorso mercato: “Dopo una partita molto positiva contro l’Inter questa prestazione ci lascia un po’ l’amaro in bocca. Le due defezioni nel primo tempo hanno condizionato molto la gara. Ci sono stati anche degli episodi sfortunati come la palla gol di Lapadula e la traversa di Mayer. Per fare risultato dobbiamo essere al 120% e oggi per questi motivi non ci siamo riusciti, queste problematiche ci hanno condizionato. Ora la squadra rientrerà e anticiperà di un giorno la ripresa degli allenamenti, metteremo in campo tutte le energie per ottenere il nostro Scudetto che è la salvezza”.

Il Verona si tira fuori dalla lotta salvezza? “Assolutamente sì, il Verona adesso si trova in una zona sicura della classifica”.

Le condizioni di Tachtsidis? “Le valuteranno i medici in settimana. Ha un problema al ginocchio destro, in settimana si faranno gli esami strumentali e si valuterà”.

Il Lecce ha subito quindici gol e ne ha segnati solo cinque: “Se prendiamo i dati freddi sicuramente per una neopromossa potrebbero essere negativi, ma io credo che la squadra abbia avuto un finale di anno non positivo, poi secondo me ha avuto un miglioramento sostanziale sia nel gioco che nei risultati. Se non ci fossero stati questi problemi di oggi ce la saremmo giocata con continuità. Ora non dobbiamo perdere autostima e fiducia, dobbiamo completare il mercato e poi ci stringeremo tutti attorno a questa squadra per cercare di salvarci. Un centrocampista e un difensore? Sì, questi sono gli obiettivi”.