tmw E' asta internazionale per Tonali: non solo Inter e Juve, tutti i club sul regista

Un'asta internazionale in ben quattro paesi. Il telefono di Massimo Cellino e dell'entourage di Sandro Tonali è un centralino multilingue di calciomercato. Fonti confermano che nelle ultime settimane si sta intensificando il pressing per Tonali non solo dalla Serie A ma anche da Premier League, Liga spagnola e Ligue 1. E il Brescia ha fatto sapere che la base d'asta si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Una lista milionaria Su Tonali, regista del Brescia, ci sono tutti. Sono da registrare contatti con Inter e Juventus, oramai noti da tempo, ma anche con altre società. Si sono fatte infatti sentire il Chelsea, che nel ruolo potrebbe sostituire Jorginho proprio con Tonali. Poi il Paris Saint-Germain, che in mezzo al campo cerca sempre uno con le sue caratteristiche che non c'è dall'addio di Thiago Motta. Poi il Real Madrid e il Barcellona, oltre al Manchester City con Pep Guardiola che conosce bene Brescia e il giocatore.