TMW - Ecco l'offerta della Juve a Buffon, la settimana prossima decisiva

Fonte: Da Milano, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus e Gianluigi Buffon si ritrovano, la settimana prossima può essere quella decisiva. Secondo quanto raccolto da TMW, l'offerta dei bianconeri prevede uno stipendio da 2,5 milioni all'anno (per un anno) come parte fissa, più bonus che dovrebbero portare l'ingaggio totale a 4 milioni. Nei prossimi giorni, come dicevamo in apertura, può arrivare la fumata bianca per il clamoroso ritorno.