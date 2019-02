Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rade Krunic ha commentato così il match vinto dall’Empoli per 3-0 sul Sassuolo: “Oggi è una partita importante, era importante vincere. Abbiamo affrontato una squadra forte, siamo tutti contenti che siamo riusciti a giocare così. Sono contento di aver fatto gol, mi fa piacere per il gol. Mi hanno dato una bella palla, poi anche i miei compagni hanno fatto dei bei movimenti. Non sono bravissimo davanti alla porta, oggi sono bravo e sono contentissimo. Oggi avevo spazio, potevo puntare la difesa avversaria. Poi alcune volte non sono stato bravo, ma chi segna non è importante”.