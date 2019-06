© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo è in pressing per Momo Fares, laterale classe '96 reduce da una buona stagione in Serie A con la casacca della SPAL. Il club neroverde è sulle tracce del calciatore algerino e anche negli ultimi giorni ha confermato questo interessamento formulando una nuova proposta per sbloccare l'affare: 10 milioni di euro più una contropartita da scegliere tra Khouma El Babacar e Federico Di Francesco.

Al momento, la SPAL non ha sciolto le riserve e valuta il calciatore 20 milioni di euro. Il Sassuolo però conta di chiudere, forte anche della volontà del calciatore di voltare pagina. Negli ultimi giorni anche il Napoli ha presentato un'offerta, ma più bassa rispetto a quella del club di patron Squinzi: 8 milioni di euro.