TMW - Fiorentina, Barone: "A Veretout ho detto di stare tranquillo"

Fonte: dal nostro inviato a Moena, Pietro Lazzerini

© foto di Giacomo Morini

Una volta terminato il saluto alla città dal Viola Village, ha parlato Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, nuovo presidente della Fiorentina: "La tifoseria viola è una delle più passionali. I tifoso vogliono sognare ma del resto anche noi. Siamo qui per lavorare e dare tanto alla città. Stiamo lavorando con un gruppo di persone molte preparate. Mi auguro che sia la squadra e tutti coloro che stanno lavorando lo facciano per bene.per raggiungere degli obiettivi. Il presidente come avete visto non vede l'ora di iniziare. Veretout? Ci ho parlato oggi pomeriggio, gli ho detto di stare tranquillo. Ci siamo conosciuti. Colpi di mercato? In questo tipo di calciomercato molti giocatori hanno un prezzo del cartellino molto elevato rispetto al prezzo reale. Abbiamo degli esperti di mercato come Pradè. Dobbiamo essere calmi e sistemare tutti i giocatori. Dainelli? E' una persona molto importante, la scelta di Dario è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra. Dainelli darà molto alla società. Batistuta? Con Gabriel ci sentiamo, la sua salute è più importante, ci sentiamo e vedremo quale sarà il futuro".

Poco prima, dal palco, aveva dichiarato: "Ringrazio tutti quelli che hanno organizzato tutto ciò e i tifosi della Fiorentina. Porto il saluto di Rocco a tutti voi e vi ringrazio per tutto l’affetto che ci mostrate. Sono qui per la Fiorentina e per i tifosi. Faccio parte della vita a Firenze, sto cercando casa in centro. Soprattutto per stare vicino ai fiorentini. Commisso chiama 50 volte al giorno. Ha tante idee. Tutto lo staff sta facendo un gran lavoro, soprattutto per l’ICC".