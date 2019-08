Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Firenze continua ad attendere il grande colpo Franck Ribery. E mentre la dirigenza, in particolare il ds Pradè e Joe Barone, si trova ancora all'interno del centro sportivo per proseguire nel lavoro di lima sul contratto del 36enne ex Bayern, la squadra - sia giocatori che staff - ha trascorso una piacevole serata tutti assieme, con una cena di gruppo in quel di Fiesole che ha visto coinvolti sia i calciatori che i membri dello staff, per unire ancora di più il gruppo in vista dell'esordio in campionato, sabato prossimo contro il Napoli.