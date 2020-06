tmw Fiorentina, ci sono Borussia e Tottenham su Castrovilli: lui preferisce l'Italia

Gaetano Castrovilli ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni grandi club d'Europa. Sul centrocampista della Fiorentina, al primo anno - super - da titolare, ci sono gli interessamenti di Borussia Dortmund e Tottenham. Pare che sia già arrivata una maxi offerta per il calciatore da 45 milioni di euro (datata però pre-Covid19) e rifiutata per la ferma intenzione di rimanere nel campionato italiano.

CHI VA VIA? Perché nelle ultime settimane Castrovilli è stato dichiarato incedibile, mentre per Federico Chiesa c'è stato qualche appiglio per un rinnovo alla Ribery, dopo qualche screzio con Commisso. Si vedrà, però l'idea della Fiorentina sarebbe quella di avere almeno una discreta cessione (nel pacchetto delle ipotesi c'è anche Milenkovic) per poi finanziare un mercato che era partito in anticipo con Amrabat.