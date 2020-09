tmw Fiorentina, Commisso avvisa l'Inter: per Milenkovic servono 45 milioni di euro

45 milioni: è questa la richiesta della Fiorentina per Nikola Milenkovic, primo obiettivo dell'Inter in caso di cessione di Milan Skriniar. Lo slovacco è entrato nel mirino del Tottenham nelle ultime settimane e i nerazzurri si stanno guardando intorno per trovare un sostituto. Non sarà comunque facile strappare il serbo alla Fiorentina, che Commisso valuta come uno dei principali pezzi pregiati della rosa viola.