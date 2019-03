TMW - Fiorentina, Di Francesco in pole per la panchina. Ma costa molto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco è in pole position per la panchina della Fiorentina. Il profilo del tecnico, ex Roma, corrisponde alla ricerca di Pantaleo Corvino per i viola. Giovane, ambizioso, in gradi di far giocare le proprie squadre un calcio propositivo. Il problema è dato però dall'ingaggio, perché ha ancora un anno di contratto con la Roma per tre milioni di euro. Quindi è possibile che ci sia un anno sabbatico, oppure - eventualmente - accettare un incarico per la seconda parte della stagione con la buonuscita.

PIOLI VERSO L'ADDIO - Lo aveva già fatto sapere in una conferenza stampa, di avere deciso cosa fare al termine della stagione. Difficilmente verrà riconfermato, a meno di una vittoria in Coppa Italia che, però, potrebbe non bastare. Quali sono gli altri nomi? D'Aversa, autore di una buona annata al Parma, oppure Gasperini, ma è molto difficile che in questo momenti lasci Bergamo per Firenze.