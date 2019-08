TMW - Fiorentina, idea scambio Farias-Simeone. La formula non convince

© foto di Giacomo Morini

Il Cagliari è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Leonardo Pavoletti, la Fiorentina di un attaccante adatto al modulo di gioco di Vincenzo Montella. Esigenze di mercato che nelle ultime ore si sono tramutate in una trattativa: Giovanni Simeone a Cagliari, Diego Farias alla Fiorentina. Le due società ne hanno parlato nella giornata di ieri, impostando l'eventuale scambio su uno scambio di prestiti. In entrambi i casi, con diritto di riscatto.

La formula non convince Simeone e Farias - I calciatori, però, hanno risposto in maniera piuttosto fredda a questa ipotesi. Sia Simeone che Farias non sono convinti della possibilità di muoversi a titolo temporaneo e per questo motivo - e soprattutto con queste condizioni - la trattativa difficilmente andrà in porto.

Il punto su Simeone - L'attaccante argentino sa di essere fuori dai piani della società viola. Lo conferma anche l'arrivo a Firenze di Kevin Prince Boateng, falso nove perfetto per il 4-3-3 di Montella. Più di Simeone, che però ha già rifiutato un paio di proposte dalla medio-bassa Serie A perché ancora alla ricerca di un'offerta allettante. Offerta che però, per il momento, non è arrivata.

Il punto su Farias - Resta in uscita dal Cagliari e il Sassuolo anche negli ultimi giorni ha confermato l'interesse per l'attaccante classe '90. Anche lui al pari di Simeone - pur tenendo in grande considerazione una piazza come Firenze - non è convinto della formula dell'eventuale scambio. E nel frattempo continua a guardarsi intorno: c'è il Sassuolo, appunto, ma non molla la presa nemmeno l'Atalanta. Con Gasp sempre alla ricerca dell'ultimo attaccante per completare il reparto avanzato.