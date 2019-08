Fonte: Marco Conterio e Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Giovanni Simeone sarà con ogni probabilità lontano dalla Fiorentina ma ancora non è ben chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per quel che riguarda l'Italia al momento tutto tace, con il Cagliari e la Samp che non lo considerano una prima scelta, visto che preferirebbero puntare su Defrel. Per quel che riguarda l'Hellas Verona il problema è invece legato all'ingaggio.

Pista estera - L'ipotesi più concreta è quella relativa alla Dinamo Mosca, dove avrebbe un ruolo da protagonista, ma il giocatore non gradisce la destinazione ed è orientato a dire no ai russi. La Fiorentina lo cederebbe invece volentieri, visto che lo stesso Simeone non rientra nei piani di Montella. Se arriverà il sì dell'argentino l'operazione potrebbe concludersi con la formula del prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.