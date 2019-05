TMW - Flachi: "Spero che la Samp alzi l'asticella. Fiorentina, no alla paura"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

L'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione della sua partita di addio al calcio. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono contento che si riesca a fare questa partita dopo tanti anni che ci stavamo provando. Ringrazio le persone che sono state dietro all'organizzazione. L'importante è anche lo scopo benefico, per i bambini del Gaslini. Spero che ci siano tanti miei ex compagni".

Ci puoi dare qualche nome?

"Doni, Diana, Volpi, Palombo, Quagliarella, Bazzani, Palmieri, Esposito, Vasari e tanti altri. Vedremo in che condizioni arriveremo ma l'importante è passare una bella serata".

Un giudizio sull'annata della Sampdoria e su Quagliarella?

"Non è tanto vecchietto per i gol che fa. Fabio è un esempio per i giovani di oggi. Dovrebbero imparare da lui e non devono sentirsi già bravi. La Samp fa bene solo in quello che vede fare, mi piacerebbe che alzasse l'asticella. Giampaolo riparte sempre da zero ma valorizza sempre i giocatori. Vorrei rivedere la vecchia Sampdoria, con una squadra formata che possa tornare in Europa".

Ti è arrivata qualche voce sulla cessione?

"No, non so quale sia la verità. In questi anni la società ha lavorato bene, sarebbe giusto adesso che si puntasse più in alto".

Passando alla Fiorentina. Cosa pensi della situazione legata ai viola?

"Sono un tifoso viola e mi auguro che possa prevalere proprio la squadra di Montella ma non voglio fare pronostici. La spunterà chi avrà meno paura".

Il rapporto di amore con i tifosi della Samp è sempre intatto.

"Sì e ne vado fiero. Il rapporto va oltre il calcio, spero che il pubblico sia caldo nella partita di addio al calcio".

Come vivi l'avvicinamento alla partita?

"Inizio ad accusare la tensione e la paura di tornare in campo. Ripeto, mi farebbe piacere che ci fosse tanta gente e non vedo l'ora di rivedere i miei ex compagni".