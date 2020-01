Fonte: Dal nostro inviato a Fiumicino, Dario Marchetti

Florenzi lascia la Capitale. Volo alle 7.55 per Valencia dove ad attenderlo c’è un prestito secco di sei mesi (oggi visite e poi firma, domani possibile presentazione). Poi si vedrà il da farsi. Una scelta obbligata per giocare e non perdere l’Europeo. Alla partenza poca voglia di parlare. Sguardo triste, una telefonata e l’ingresso al Terminal 1 provando a non farsi intercettare dai giornalisti al seguito. Con lui la moglie e l’agente Lucci. Un ultimo sguardo verso la sua città, il braccio alto che accenna un saluto e poi dritto verso Valencia senza più voltarsi.