tmw Freixa, ex candidato alla presidenza del Barcellona: "Sì a Lautaro, ma da solo non basta"

Intervistato in esclusiva da TMW, lo storico ex dirigente ed ex candidato alla presidenza del Barcellona Toni Freixa ha parlato così del grande obiettivo di mercato dei blaugrana per la prossima estate, Lautaro Martinez, talentoso attaccante dell'Inter: "Lautaro è un calciatore con una mentalità da top club. Sono convinto che potrebbe trionfare al Barcellona, ma secondo me ciò che i blaugrana necessitano adesso più di tutto il resto è un progetto ben definito piuttosto che acquistare ogni anno i talenti del momento. Lautaro da solo non basta, il Barça deve riniziare un ciclo in ottica presente e futura".