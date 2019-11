© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michelangelo Minieri, agente tra gli altri anche dell'attaccante del Genoa Kouamé, ha parlato a TMW del rendimento del proprio assistito: "Sta facendo bene, ha avuto un impatto positivo nelle ultime partite. E sta andando anche a segno dopo che gli si chiedeva di fare di più da questo punto di vista. Sapevo perfettamente che sarebbe stato un discorso di tempo, lo dice la sua storia. E' migliorato sempre negli anni. Anche lui è molto concentrato su stesso e sul club che è impegnato ad ottenere il proprio traguardo. Adesso è in Nazionale, salterà la prossima sfida con il Napoli e tornerà con la Spal. Quanto al contratto non c'è mai stato nessun problema perché il presidente quando meriti non si tira indietro e a Kouamè è stato riservato un buon trattamento. In estate si parlava di tante ipotesi di mercato ma c'era la volontà di restare perché ritenevamo ci fosse bisogna di dare continuità al lavoro intrapreso col Genoa".