Antonio Barreca al Genoa, trasferimento in dirittura d'arrivo. L'esterno è approdato al Monaco in estate dal Torino ma potrebbe già far ritorno in Italia. Anzi, i dettagli stanno per essere limati e il Grifone sta per regalare a Cesare Prandelli l'esterno sinistro desiderato: trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni per un anno e mezzo.