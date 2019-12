Fonte: dall'inviato Marco Conterio

Si chiude un cerchio per Valon Behrami: il centrocampista svizzero è pronto per rinforzare la batteria di centrocampisti di Davide Nicola. Il trentaquattrenne di Kosovska Mitrovica ha firmato in questi minuti e sarà il primo dei rinforzi per la formazione del tecnico che lo ha voluto nella sua formazione dopo averlo apprezzato nell'avventura di Udine.