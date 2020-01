© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Confermate le indiscrezioni di questa mattina. Lucas Castro, dopo una lunga militanza, potrebbe lasciare Cagliari. Il Genoa sembra aver rotto gli indugi e la dirigenza, col placet di Nicola, ha preso contatti col Cagliari. Il Pata è il primo obiettivo in mezzo, in attesa di capire se la distanza con Birkir Bjarnason sarà limata o se andrà all'estero (Tolosa, Bordeaux e New York sull'islandese).