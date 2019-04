TMW - Genoa, Criscito: "La quota salvezza? Dobbiamo pensare a noi"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha commentato così in zona mista il ko subito per mano del Torino: “Il morale non è buono, oggi ci abbiamo provato, abbiamo trovato un ottimo Sirigu, non riusciamo a fare gol ed è un problema grande. Speriamo di finire al meglio questo campionato che purtroppo non è stato del tutto positivo. Arriviamo davanti alla porta, il problema diventa l’ultimo passaggio. Mancano cinque partite, speriamo di fare bene. Ci sono stati problemi anche con la tifoseria e questo influisce anche su di noi. Dobbiamo restare uniti perché l’unione fa la forza. Sappiamo che la tifoseria è esigente, quest’anno non abbiamo espresso un buon calcio se non a tratti, è chiaro che i tifosi siano arrabbiati. Lavoreremo sempre al 100%, anche se la contestazione sicuramente influisce anche sulla squadra. Bisogna dare tutti un po’ di più in campo. La quota salvezza? La cosa positiva di oggi è la sconfitta dell’Empoli, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili, dobbiamo pensare a noi e conquistarci la salvezza sul campo. Oggi l’atteggiamento non è stato sbagliato, loro hanno fatto gol al primo tiro”.