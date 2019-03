TMW - Genoa, Dalmonte: "Punto guadagnato contro una rivale diretta"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Nicola Dalmonte, attaccante del Genoa, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW la gara pareggiata per 0-0 contro il Frosinone: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto, i tiri non sono stati tanti ma i cross sono stati tanti. È mancata un po’ di fortuna e un po’ di cattiveria. Negli ultimi minuti loro si sono barricati in area di rigore, è stato un peccato non aver trovato il gol. Cosa manca davanti? Un po’ di fortuna, forse dobbiamo attaccare meglio la porta. Sono state due partite difficili contro squadre che lottano per salvarsi. Questo punto è guadagnato contro una diretta concorrente, all’andata abbiamo vinto. Speravamo di vincere, ma va bene così. Queste partite in cui rimani in dieci sono difficili per tutte e due le squadre, magari noi ci potevamo sbilanciare, ma oggi non abbiamo rischiato molto. Portiamo a casa questo punto che ci fa proseguire la serie positiva. Loro avevano messo in preventivo di fare una partita del genere, abbiamo preso un punto e va bene così. Il Parma? All’andata è stata una bella partita, venderemo cara la pelle”.