TMW - Genoa in pressing, ma Caputo ha scelto Sassuolo: Frattesi nell'affare

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Francesco Caputo sarà con tutta probabilità al Sassuolo. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti, nonostante le pressioni del Genoa, con Andreazzoli che vorrebbe riabbracciare il giocatore, il giocatore avrebbe deciso di accettare la corte del Sassuolo. La trattativa fra l'Empoli è il club neroverde è ben avviata, con il club di Squinzi pronto a cedere ai toscani il centrocampista classe '95 Filippo Bandinelli, reduce dall'esperienza in B con il Benevento, e Ettore Gliozzi, attaccante che ha realizzato 15 reti in serie C con la maglia del Siena. Non solo, potrebbe essere inserito nella trattativa anche Davide Frattesi, centrocampista '99 che dopo la stagione in prestito all'Ascoli ha ben figurato con la Nazionale Under 20 al mondiale di categoria.