TMW - Genoa, intervento ok Kouamé: rientro previsto per giugno 2020

Intervento riuscito per Christian Kouamé operato nella clinica romana di Villa Stuart dal professor Mariani e dalla sua equipe quest'oggi: l'attaccante del Genoa aveva rimediato la rottura del legamento crociato nel corso della partita di Coppa d’Africa U23 tra la sua Costa d’Avorio e il Sudafrica, lasciando così il campo dopo 70 minuti di gioco. Ora per l'ex Cittadella inizierà la fase di riabilitazione, che dovrebbe riportarlo in campo sulla fine del campionato in corso o comunque a cavallo con la prossima.