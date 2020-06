tmw Genoa, martedì c'è il Parma per riprendere la corsa salvezza: Radovanovic ai box

La grinta è sempre la stessa. Davide Nicola non lascia nulla al caso e tiene i suoi ragazzi sulla corda in vista della ripresa del campionato. E' indubbio come il Genoa abbia cambiato pelle dal momento in cui il tecnico piemontese ha varcato i cancelli di Villa Rostan. Cuore, grinta e qualità sono solo alcune delle doti messe in campo dalla squadra che, rinforzata sul mercato dal presidente Enrico Preziosi, ha risalito la china dall’ultimo posto fino al terzultimo a pari merito con il Lecce. Eccellente l’ultimo ruolino di marcia con i pareggi di Firenze e Bergamo, le due vittorie consecutive contro Cagliari e Bologna, la sconfitta contro la Lazio di Simone Inzaghi fino al successo di San Siro contro il Milan proprio prima del lockdown.

Le assenze - Proseguono i lavori al "Gianluca Signorini" di Pegli per il Grifone che può contare sull’intero gruppo a disposizione con un'unica assenza. Ivan Radovanovic probabilmente non dovrebbe recuperare nemmeno per questa insolita ed estiva conclusione di stagione. Il centrocampista del Genoa adesso si trova in patria per riprendersi dal brutto infortunio al legamento crociato dello scorso febbraio. Per il resto la squadra è al gran completo per affrontare il rush finale.

Gli impegni di giugno - Il calendario propone agli uomini di Nicola una sfida insidiosa. Martedì 23 giugno, calcio d’inizio alle ore 21.45, al "Ferraris" arriverà il Parma di Roberto D'Aversa, squadra che ha disputato un buon campionato fino allo stop e che occupa la nona piazza in classifica. Il 27 giugno invece si giocherà alle 17.15 al "Rigamonti" di Brescia per uno scontro diretto da non fallire prima di concludere il mese in casa contro la Juventus di Maurizio Sarri il 30 giugno alle 21.45.

La probabile formazione anti-Parma - Abbondanza è la parola d'ordine per Davide Nicola. Come detto, a parte Radovanovic, il tecnico del Genoa ha a sua disposizione tutti gli elementi in rosa. Si ripartirà probabilmente dalla difesa a tre davanti alla porta di Perin con Romero o Biraschi sul centro-destra, Soumaoro probabilmente in mezzo e Masiello sul centro-sinistra. In cabina di regia ci sarà Lasse Schone che sarà supportato da Sturaro e Behrami con Ghiglione e Criscito sulle corsie laterali. In attacco dovrebbe essere confermato Sanabria che sarà supportato dal sempreverde Goran Pandev.