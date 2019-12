Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È previsto per stamane un nuovo incontro in casa Genoa per decidere il destino della panchina rossoblù a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti di Criscito e compagni: la dirigenza rossoblù ha in mente Davide Nicola come successore di Thiago Motta dopo le incomprensioni con Lopez e il rifiuto di Ballardini, quello di oggi potrebbe dunque essere un avvicinamento importante alla risoluzione della questione. Attese novità già nella giornata di oggi, stando a quanto raccolto dal nostro inviato.