© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Il Genoa cade all’Olimpico, ko per 4-0 e una panchina che traballa. Aurelio Andreazzoli è in bilico. In settimana Preziosi si era detto preoccupato, ha fatto visita alla squadra e ha cercato di rassicurare tutti. La sconfitta di oggi però potrebbe fargli valutare un cambio di allenatore. Le prossime ore saranno decisive, Gattuso (al momento freddo sul Grifone) e Stefano Pioli le idee in caso di un cambio di panchina. Con Davide Nicola sullo sfondo. Preziosi riflette, Andreazzoli è in bilico...