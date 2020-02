TMW - Genoa, Pandev: "Il mio era un cross. Soumaoro ci darà una mano"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore del gol che ha deciso Genoa-Cagliari a favore del Grifone, l'attaccante macedone Goran Pandev parla così dalla zona mista del Ferraris: "Sono tre punti molto importanti, anche guardando gli altri risultati. Ci devono dare tanta fiducia, nelle ultime partite abbiamo giocato benissimo, anche quando abbiamo perso. Vogliamo andare avanti su questa strada, dobbiamo lasciare quella posizione".

Un gol arrivato a sorpresa. Se lo aspettava?

"No, ho visto Pinamonti e Sanabria dentro. Ho fatto un cross, poi per fortuna non è stato toccato da nessuno ed è entrato. Il gol ci ha fatto vincere ma conta la squadra, abbiamo tenuto bene il campo. Si è rischiato qualcosa, ma ci sta. Abbiamo fatto quanto ci chiedeva il mister, eravamo pronti sia per il 3-4-1-2 che per il 3-5-2. Davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare sempre così, alzare il ritmo. La qualità in questa squadra c'è".

Si è integrato bene Soumaoro.

"Non era facile. Viene da una grande squadra, ha fatto la Champions e ci darà mano".