TMW - Genoa, Perinetti spiega l'esonero di Ballardini: "Adesso cambiamo"

© foto di Chiara Biondini

Il Genoa deve cambiare rotta. E' questo il senso delle parole rilasciate ai nostri microfoni da Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa che s'è così espresso sulla decisione di esonerare Davide Ballardini per far spazio al ritorno di Ivan Juric: "Ballardini nella passata stagione ha fatto un grande lavoro e la società gliel'ha riconosciuto confermadolo anche per questo campionato, poi quest'anno riteniamo che la squadra possa e debba crescere in maniera diversa. Juric è un allenatore molto propositivo e speriamo ci dia i risultati sperati".

Juric può essere adesso un tecnico più flessibile?

"E' un allenatore giovane e in crescita. Io ai moduli credo davvero poco, in campo vanno i giocatori che devono esprimere determinati concetti".