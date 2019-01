© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ervin Zukanovic al momento resta al Genoa. Cesare Prandelli ha bloccato la partenza del difensore che era un’idea di mercato della SPAL. Possibile permanenza quindi per il calciatore bosniaco. Intanto il Valladolid pensa a Gianluca Lapadula, sul quale c’è anche l’Empoli che ha fatto un timido sondaggio. Romero sempre più vicino alla Juventus per l’estate nonostante il tentativo dell’Inter. E in entrata si continua a lavorare per Krunic dell’Empoli, a cui potrebbe interessare Marchetti. Genoa a lavoro, tra entrate e uscite...