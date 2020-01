Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rilancio del Genoa per Andrea Masiello. Dopo la prima offerta di 18 mesi, il club rossoblù nelle ultime ore ha messo sul piatto un nuovo contratto valido fino a giugno 2022. Il giocatore adesso s'è preso un po' di tempo per riflettere, fuori dai giochi la Sampdoria che nella giornata di ieri ha chiuso per Lorenzo Tonelli.