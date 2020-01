TMW - Genoa scatenato sul mercato: davanti c'è l'obiettivo Parigini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' certamente la formazione protagonista della sessione invernale di mercato il Genoa di Enrico Preziosi. Piazzati i colpi Mattia Perin, Mattia Destro e Valon Behrami, in attesa dell'attaccante col bivio che adesso porta a uno tra Roger Martinez e Michael Krmencik, il Grifone potrebbe prendere anche un altro nome. Si tratta di Vittorio Parigini, in scadenza con il Torino. Fuori dal progetto tecnico di Walter Mazzarri, l'esterno dovrebbe lasciare a breve i granata se non lo farà in regime di svincolo in estate. Il Genoa, che davanti ha in uscita Antonio Sanabria e Andrea Pinamonti, potrebbe piazzare così anche il colpo Parigini.