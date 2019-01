TMW - Genoa, Swiderski è a Salonicco: visite e firma col PAOK

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Federico De Luca

Il PAOK Salonicco è sul punto di definire l'acquisto dell'ormai ex obiettivo del Genoa Karol Swiderski. L'attaccante di proprietà dello Jagiellonia è arrivato in Grecia questa mattina per effettuare le visite mediche di rito, poi firmerà il contratto col suo nuovo club.