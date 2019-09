Fonte: Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intercettato dai microfoni di TMW dopo l'incontro con il nuovo Ministro dello Sport Spadafora: "È stato un bellissimo incontro, molto positivo, che mi ha consentito di apprezzare le qualità del Ministro, molto attento ad ascoltare la nostra visione di intendere il calcio e lo sport in Italia.

Il problema del razzismo? È stato un tema importante ma marginale nell'ambito della nostra chiacchierata. Abbiamo parlato di tantissimi temi. Il Ministro ha condiviso il percorso che stiamo tracciando per il tema del razzismo: è un percorso che si articola in tre marcoaree. L'area delle regole federali, che come ho detto al Ministro sono molto più stringenti rispetto a quelle che vengono applicate oggi. Delle norme che sono sempre più votate a reprimere questo fenomeno. Abbiamo segnalato il provvedimento che il Consiglio Federale che il 1° ottobre adotterà, ovvero l'applicazione del nuovo organismo di modello di gestione: le società che adotteranno quel modello, potranno richiamare delle possibili attenuanti o esimenti. Le società sono in prima linea, collaboreranno con la federazione per combattere il fenomeno del razzismo. La seconda macroarea riguarda la tecnologia, ovvero l'obbligo di migliorare e utilizzare le tecnologie che ci sono all'interno dei nostri stadi. La terza macroarea riguarda la formazione e l'educazione dei nostri giovani: abbiamo diversi progetti per cercare di educare i nostri giovani. Il Ministro ha captato subito l'idea di una massima collaborazione anche con altri ministeri. Oggi i sistemi di videosorveglianza sono gestiti direttamente dall'addetto alla sicurezza. Utilizzare quella tecnologia per l'identificazione è un passaggio importante, arriveremo presto ad un incontro con il Ministro degli Interni per perfezionare un protocollo che sia nell'interesse del nostro sistema. Il calcio dice no al razzismo".