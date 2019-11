TMW - Gravina: "Mancini con noi fino al 2022. Europeo e Mondiale, si può"

Fonte: dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato così in mixed zone il sorteggio di Euro 2020 a Bucarest: "E' un buon girone, un buon sorteggio. Non abbandoniamoci ai facili entusiasmi perché il calcio riserva sempre sorprese. Dobbiamo concentrarci nel raccogliere tutte le energie possibile per arrivare al meglio a giugno. Mancini sa bene come gestire il gruppo e prepararlo. Dobbiamo tutelare quest'entusiasmo e alimentarlo fino in fondo, è una grande responsabilità".

Qualcuno ci accredita il vantaggio di giocare a Roma. "Questo è stato stabilito da un po' di tempo. Ci sono altre nazionali che avranno la stessa opportunità. Qualcuno potrebbe giocarci anche semifinale e finale. E' un Europeo itinerante, un evento straordinario e dobbiamo accettare le regole del gioco, comprese le novità nella composizione dei gironi".

Ha un obiettivo per l'Europeo? "Chiedetelo a Mancini. Io devo stare attento a non far svilire l'entusiasmo che si è creato. I tifosi devono aiutarci, ne abbiamo bisogno. Solo con quest'entusiasmo Roma sarà quel vantaggio in più che altri ci accreditano".

Sul girone: "Sapevamo di correre il rischio di prendere sia Francia che Portogallo. La Turchia e la Svizzera sono ottime squadre, il Galles potrebbe essere una sorpresa. E' chiaro che Francia e Portogallo siano due squadre importanti. Qualche piccolo sospiro di sollievo l'abbiamo tirato".

E' possibile vincere Europeo e Mondiale? "Sulla carta è tutto possibile, ma da qui a centrarli... A noi fa piacere ascoltare un allenatore che riesce a regalare ai nostri tifosi quest'ottimismo. Io lo sottoscrivo immediatamente".

Si parla ancora di anticipare la fine del campionato? "Noi non lo chiederemo da parte nostra, Mancini non ha nessuna intenzione di farlo. Andremo avanti col nostro programma e arriveremo sicuramente nelle buone condizioni".

Mancini ha prolungato il contratto? "Il suo contratto è fino a dicembre 2022, si continua con il contratto in essere, non c'è nessuna novità".